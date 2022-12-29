القصة الكاملة لمقتل طفل الأقصر على يد زوجة خاله.. جثة في برميل المش

مرت ساعة تليها ساعة، والوقت يمر ببطىء شديد، فالجميع في مركز الطود بالأقصر يبحث عن الطفل الصغير «إبراهيم.م»، البالغ من العمر 5 سنوات والمتغيب دون جدوى، لم يجدوا له أى أثر فى منزل جده الذي يعيش فيه أو في أي منزل مجاور وكأنه «فص ملح وداب».

محاولات دون جدوى

محاولات مستمرة دون جدوى، توجهت الأسرة إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا بتغيبه، واكتشف رجال الشرطة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى المنطقة ومحيط المنزل أن الطفل دخل بالفعل منزل جده ولكنه لم يخرج منه للعودة إلى منزل والده.

جثة داخل برميل المش

هنا بدأت محاولات البحث تركز أكثر على المنزل من الداخل، وبينما هم يقومون بتفتيش المنزل عثروا على الطفل جثة هامدة بداخل برميل «مش»، وعقب تكثيف التحريات من قبل رجال الشرطة في الواقعة توصلوا أن القاتل هى زوجة خال الطفل.

تم اقتيادها إلى قسم الشرطة وتحرير محضر حمل رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر، وتجرى الجهات تحقيقاتها الموسعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

قانوني يوضح العقوبة

وحول العقوبة القانونية، علق أيمن محفوظ المحامي بالنقض خلال حديثه لـ «الوطن»، أن نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة القتل العمد تنص «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.