ضبط 1383 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
02:18 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية
تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ وكافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ضبط 1383 مخالفة مرورية متنوعة
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1383) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (347) قضية.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط (17) قضية.
تنفيذ 328 حكما قضائيا
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (328) حكما قضائيا متنوعا.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.