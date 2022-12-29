ضبط 1942 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتي صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا، في مجال ضبط المخالفات المرورية.

ضبط 1942 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 1942 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (316) حكما قضائيا متنوعا.