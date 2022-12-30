ضبط 81 ألفا و649 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 81 ألفًا و649 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط مخالفات مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط المخالفات التالية:

- 24 ألفًا و280 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 354 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 11 دراجة نارية مخالفة.

- 51 مخالفة موقف عشوائي.

- 13 مخالفة شروط الترخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.