افتتاح 5 مساجد جديدة في 4 مراكز بالبحيرة بتكلفة 11.5 مليون جنيه «صور»

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وإيتاي البارود وحوش عيسى وإدكو بتكلفة 11.5 مليون جنيه.

5 مساجد جديدة في البحيرة

- مسجد هارون المجددة - سنتواي - أبو حمص على مساحة 302م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد المهرة بزاوية نعيم - أبو حمص على مساحة 225م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الفتح بأرمنيا - إيتاي البارود على مساحة 301م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و100 ألف جنيه.

- مسجد قرية المشتل بديبونو مركز إدكو، بتكلفة 4.5 مليون جنيه والمقام على مساحة 600م2.

- مسجد عباس العقاد بحوش عيسى على مساحة 133م2 وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

يأتي افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

إشادة بالجهود ذاتية في افتتاح مساجد البحيرة

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.