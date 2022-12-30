بلقيس تحصد جائزة أفضل فيديو كليب من مهرجان الفيلم في «كان السينمائي»

حصدت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنية «أمام مرايتي»، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسة شرسة من عدد كبير من المطربين، وتعاونت بلقيس خلال الفيديو كليب مع المخرج اللبناني دان حداد وهي من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

وكانت بلقيس قد وجهت من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، وتحكي كلمات الأغنية عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات منذ طفولتهم، وبدأ الكليب بصوت بلقيس تقول: «كان يا مكان بس مش من قديم الزمان قصة بنت تشبه كتير بنات».

كلمات أغنية أمام مرايتي

وتضمنت كلمات الأغنية:

أمام مرايتي واقف أطالعني و اجهلني ‏تغيرت بشكل كلي

أنا مو قادر افهمني‏ لا قلبي اللي مثل أول

‏و صبري ما بقى به حيل ‏ولا شي قادر اتقبّل

‏من العالم طفح هالكيل

‏مابين ظنونهم ضايع

يجيبوني و يودوني ‏خذوا مني هنا عمري

وبعيد هناك خلوني ‏يجيب الله الفرح بكرة

و يردلي اللي خذوا مني ‏أنا منهم كذا واقف

أطالعني ولا أعرفني ‏أنا مو بأجمل أيامي .. ولكني بعيد بخير

احياء حفل كأس العالم 2022

وكانت بلقيس فتحي، قد أحيت حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر 2022، و‏أخر أعمالها الغنائية باللهجة المصرية «مزاجنجي» التى قدمتها وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية « دبلوماسي».