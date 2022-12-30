حصول طالبة بـ«مكفوفين بني سويف» على سابع العالم في لعبة الجودو

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولى قطاع التربية والتعليم، بعد فوز الطالبة هاجر جمال الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين وحصولها على المركز السابع في أول بطولة للعالم في لعبة الجودو للمكفوفين، والتي استضافتها دولة أذربيجان خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما توجه المحافظ بتهنئة خاصة للطالبة وأسرتها على هذا التميز والإنجاز، خاصة أنها اللاعبة الوحيدة التي مثلت مصر في البطولة.

محافظ بني سويف: أثق في قدرات هاجر جمال

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمثل تلك النماذج المشرفة التي لم تمنعها ظروفها إعاقتها البصرية من التميز والنجاح بل على العكس كانت دافعا وحافزا قوياً للنجاح، معرباً عن ثقته وأمله للطالبة باستمرار التوفيق على المستويين العلمي والرياضي

«تعليم بني سويف»: الطالبة انضمت لمعسكر منتخب مصر

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه وقع الاختيار على الطالبة هاجر جمال محمد للانضمام لمعسكر منتخب الجودو للمكفوفين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال شهر مارس 2023 بمدينة برج العرب الإسكندرية، مشيراُ إلى توجيهات المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها لتحقيق الإنجازات مع المنتخب، خاصة في ظل الدعم والاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية إلى ذوي الهمم والعمل على توظيف طاقاتهم ودمجهم في المجتمع.