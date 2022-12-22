«تعلقت في ذراعه».. محافظ بني سويف يكلف بعلاج مسنة: عنينا ليكي يا أمي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مديرية الصحة في المحافظة، بتوفير العلاج اللازم لسيدة مُسنة بمركز الواسطى؛ إذ تعاني مشكلة في العيون، وذلك على هامش جولته في قرية الميمون لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

مُسنة تفاجئ محافظ بني سويف: عيني بتوجعني

وفاجأت سيدة بقرية الميمون في مركز الواسطى، محافظ بني سويف، خلال جولته بالقرية بعدد من الاستفسارات والطلبات، بعد أن أقدمت ناحيته وظلت متعلقة بذراعه، قائلة: «الأسعار زادت، وكل محل بيبيع بسعر»، ليرد المحافظ: «احنا بنكثف حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومواجهة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية، ومحتاجين مساعدتكم في إبلاغكم عن أي حد مخالف واحنا هنتعامل معاه فورًا»، قبل أن ترد بقولها: «بيزعلوا مننا لو عملنا كده».

وتابعت السيدة: «طب أنا لي طلب عنيا بتوجعني وعاوزه علاج»، ليرد عليها محافظ بني سويف: «عنينا ليكي يا أمي.. إنتي تأمري»، ووجه مكتبه بالتواصل معها للكشف على عينيها المصابة، وتكليف مديرية الصحة بمتابعة حالتها.

محافظ بني سويف يتفقد حالة الأسواق بقرية الميمون

يشار إلى أن محافظ بني سويف، قد زار قرية الميمون بمركز الواسطى اليوم، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية في القطاعات كافة، خاصة في قطاع التموين والسلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن بشكل دائم ويومي.

وتفقد المحافظ عددا من المحلات والحركة التجارية بسوق القرية، للاطمئنان على توافر كل السلع والوقوف على حركة البيع والشراء، والتقى عددا من المواطنين الذين تصادف وجودهم، لسماع مطالبهم ومقترحاتهم وانطباعهم عن الأسواق والخدمات والمرافق وجهود تحسين مستوى الأداء والخدمة بها.