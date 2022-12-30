مدير «إيمحتب»: المتحف بعد تطويره سيكون مفاجأة للجميع

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب وخبير أثري، إن المتحف يشهد عمليات تطوير إنشائياً وهندسياً وفنياً، لرفع كفاءة المتحف ويتم تأسيس بنية تحتية له من جديد، مشيراً إلى أنه يتم تأهيله من جديد لاستقبال الزوار والسائحين، بالإضافة إلى تطوير فاترينات العرض، وستكون مشابهة للفاترينات القديمة مع تطوير في الإضاءة وطريقة العرض.

موعد افتتاح المتحف

وأضاف مدير متحف إيمحتب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف سيشهد طفرة كبيرة في تطويره وسيظهر بشكل مختلف وسيتضمن معارض مؤقتة، وسيكون مفاجأة للجميع وسيتم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف قريباً.

المتحف يضم 6 قاعات

ونوه «فاروق»، بأن المتحف يضم 6 قاعات منها قاعة المدخل ويعرض بها قطعة أثرية واحدة وهي قاعدة زوسر، القاعة الثانية وهي مكتبة لعالم الآثار الفرنسي صاحب فكرة إنشاء أول متحف، القاعة الثالثة قاعة العمارة وهي أكبر قاعة وتضم كل العناصر المعمارية ومنها هرم زوسر، أما عن القاعة الرابعة فهي قاعة سقارة وتشمل مجموعة من المومياوات، أما القاعة الخامسة فهي قاعة طرز سقارة يعرض بها منحوتات خشبية رائعة وملونة وأهرامات الملوك والقاعة السادسة والأخيرة وهي قاعة البعثات الأجنبية والمصرية التي عملت في منطقة سقارة، ويعرض بداخلها أدوات جراحية طبية للطبيب الفرعوني «قار».