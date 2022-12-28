المتحف الفني الإسلامي يحتفل بمرور 119 عامًا على إنشائه

يحتفل متحف الفن الإسلامي بمرور 119 عامًا على إنشائه، الذي يعد واحد من أكبر المتاحف على مستوى العالم للفنون الإسلامية، فهو يضم فنون من الهند وتركيا وبلاد الصين وشبه الجزيرة العربية وجميع قارات العالم، فالمتحف يوجد به مايزيد عن ١٠٣ ألف تحفة فنية تعود إلى كافة العصور الإسلامية ويحتوي على أهم القطع الأثرية .

المتحف ينظم احتفاليته للمنشد ياسين التهامي

وأعلن المتحف على صفحتك الرسمية عبر "فيس بوك"، بأنه سيقيم حفل مسائي احتفالا بهذه المناسبة ويتضمن الاحتفال فقرات فنية متنوعة، وإنشاد ديني للمنشد محمد ياسين التهامي، وكورال جامعة عين شمس "هارموني عربي"وفاعليات أخري تبدأ في تمام الساعة ٦ مساءً.

الانجازات التي حققها المتحف

وقالت دعاء عبدالستار مسئول إدارة الإرشاد بالمتحف ،إن متحف الفن الإسلامي حقق المزيد من الإنجازات منها أنه يتوفر به طريقة برايل عن طريق تقديم بطاقات من خلالها يستطيع الزائر بالتعرف على التحفة والشعور بها،ومدي عظمة الفن الإسلامي كما يقدم المتحف مجموعة من الورش الفنية باستخدام أحدث التقنيات الواردة في الفنون الاسلامية، كما حدث تعاون دولي بين المتحف وبين بلاد لم يسبق التعاون بينهم، من خلال معارض ايه كازاخستان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي مشاركة المرأة في المتحف وتدريبهم لخلق مدربات وفنانات ودنيا جديدة من الفنون،وتقدم ورش فنية لتعليم الأطفال مبادئ الخط العربي.

ومن القطع الأثرية الهامة الموجوده داخل المتحف مصحف شريف مكتوب على جلد غزالة بالخط الكوفي يعود إلي العصر الأموي، دينار من الذهب باسم السلطان الظاهري بيبرس، إبريق من البرونز المصبوب يرجع إلي مروان بن محمد الخليفه الأموي.