تفاصيل «معرض النيل» في المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطع أثرية من ضمنها معرض للملكة إياح حتب عند مدخل المتحف، ومعرض عن النيل، يبرز فيه أهمية نهر النيل عند المصري القديم، من خلال عرض قطع أثرية تعبر عنه، وعرض تمثال لإله النيل عند الفراعنة «حابي»، وفقا لما قالته صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف، مشيرة إلى إقامة معارض في الفترة المقبلة.

القطع الأكثر إقبالاً عليها داخل المتحف المصري

وأضافت في حديثها لـ«الوطن»، أن أكثر القطع الأثرية التي عليها إقبال من الزوار، هو تمثال للملك خوفو، وتماثيل منكاورع وخفرع، لافتة إلى أن المتحف يستقبل زيارات عديدة، كما يعرض قطع أثرية من البدروم، منها تابوت لمومياء من العصر المتأخر للملكة إيزيس ورت من الأسرة 26.

مجموعة من الحلي للملكة إياح حتب

والمتحف يعرض مجموعة من الحلي للملكة إياح حتب، زوجة الملك سقنن رع الثاني، وأم الملك أحمس قاهر الهكسوس، تشمل قلادة عريضة مصنوعة من الذهب، بها جعران مطعم باللازورد، وتصنف من أجمل قطع الحلى من بداية الأسرة 18، وعرض مجموعة من الأساور، ومرآة من الذهب والبرونز، لها مقبض مصنوع من خشب الأرز المطعم بالذهب، وكل هذه القطع ترجع إلى بداية عصر الدولة الحديثة.