شركات السياحة: 15 يناير أخر موعد لتلقي طلبات الأقباط لرحلات الحج

قال صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقبال مسيحيّ مصر على السفر للحج بالقدس هذا العام متوسط حتى الآن، لافتا إلى أن آخر موعد لتلقى شركات السياحة لطلبات الراغبين في أداء الحج بالقدس هو يوم 15 يناير المقبل، موضحا أن الشركات ستبدأ بعد هذا التاريخ في التقدم للسلطات المسئولة عن القدس بطلبات الحصول على التأشيرة وذلك استعدادا لإنهاء إجراءات السفر للحج أوائل أبريل المقبل.

أعداد المسافرين للحج بالقدس هذا العام

وأضاف لـ «الوطن»، أنه من المتوقع ووفقا لمعدلات الإقبال الحالية من المسيحين المصريين على السفر للحج بالقدس أن يتراوح أعداد المسافرين ما بين 3 إلى 4 آلاف مسيحي مصري، مشيرا إلى أن تراجع أعداد المسافرين للحج بالقدس هذا العام يعود للظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

الإقبال متوسط هذا العام

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «الإقبال على السفر للحج بالقدس من قبل المواطنين الأقباط هذا العام أقل بكثير من الأعداد التي كانت تسافر قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019 وتسببت في إلغاء الحج خلال عامي 2020 و2021»، لافتا إلى أن أعداد الحجاج المسيحيين الذين أدوا الحج العام الماضي 4000 مصري.

وأشار إلى أن أسعار برامج حج الأقباط للقدس هذا العام تبلغ نحو 800 دولار بدون إضافة سعر تذكرة الطيران والتي يتراوح سعرها هذا العام ما بين 15 إلى 17 ألف جنيه، موضحا أن برنامج حج الأقباط للقدس يشمل السفر من القاهرة إلى القدس والعودة منها، فضلا عن الإقامة بفنادق مدينتي القدس وبيت لحم شاملة وجبتين، إضافة إلى تكاليف التنقلات الداخلية هناك وقيمة دخول المزارات الدينية والثقافية بالقدس وبيت لحم.

يشار إلى أن الضوابط المنظمة لسفر مسيحيّ مصر لأداء الحج بالقدس لم تصدر حتى الآن .