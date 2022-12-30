ترامب يلمح لخوض انتخابات الرئاسة 2024 عبر حزب ثالث بعيدا عن الجمهوريين

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقالا على حسابه بمنصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، يحثه على ضرورة الترشح للرئاسة عن حزب ثالث لو أخفق الحزب الجمهوري في ترشيحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

معاقبة الجمهوريين على رفضهم لترامب

وأعلن دونالد ترامب الشهر الماضي ترشحه في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وأعاد ترامب نشر مقال بمجلة «العظمة الأمريكية» اليمينية، حيث يشبه المقال ترشح ترامب عن حزب ثالث بترشح ثيدور روزفلت عام 1912 الذي قسمت حملته تصويت الجمهوريين وأدت إلى هزيمة ويليام هوارد تافت على يد وودرو ويلسون، حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقال كاتب افتتاحية المقال الذي نشره ترامب، «دان جلينتر»، إن العواقب الحتمية لترشح ترامب عن حزب ثالث ستستلم الانتخابات المقبلة للمرشح الديمقراطي، مشيرا إلى أن النتيجة ستكون مبررة لمعاقبة الجمهوريين على رفضهم لترامب حال خسارته ترشيح الحزب لصالح مرشح آخر.

وأوضح المقال أن لجنة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتظاهر بأن ترامب لم يعد محبوبا من قبل القاعدة الشعبية في الولايات المتحدة، وأنه لم يحشد الحلفاء في أي مكان يذهب إليه.

وتابع: «إلا أنى لست مقتنعا بذلك، تحدثوا إلى الناخبين الجمهوريين في كل مكان خارج دائرة المسئولين، ومن الواضح أن ترامب، يحظى بإعجاب هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أمريكيين عاديين»، مضيفا أنه لا يوجد نية لدعم حزب جمهوري يتجاهل رغبات ناخبيه.