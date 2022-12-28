حظر مبيت سيارات تحمل مواد بترولية داخل الجراجات ضمن اشتراطات قانون المحال

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط عمل واشتراطات ترخيص الجراجات العمومية والخاصة، ومن ضمن الاشتراطات التي أقرها القانون لترخيص الجراجات العمومية ما يلي..

- يتم إقامة الجراج من مواد غير قابلة للاحتراق، وفي حالة إيواء سيارات النقل يجب ألا تعلوه مساكن.

- ألا يقل سمك حوائط الجراج الفاصلة بينه وبين الأماكن الخطرة كغرف المراجل البخارية والآلات الحرارية والمحولات الكهربائية عن 38 سم.

- ألا يزيد انحدار المداخل والمخارج للجراجات التي يختلف منسوب أرضيتها عن منسوب أرضية الطريق الموصل إليها عن 15 سم عن المتر الطولي.

- يزود الجراج الذي لا تتجاوز مساحته 250 مترا مربعا بباب على الأقل، والجراج الذى مساحته بين 250 مترا مربعا حتى 500 متر ببابين بشرط إذا فتح البابين على واجهة واحدة تكون المسافة بينهما 8 متر.

- تكون الأبواب باتساع كاف بحيث لا يقل عرضها عن 2.50 متر وارتفاعها مترين في جراجات السيارات الخاصة والأجرة، وبالنسبة لسيارات النقل 4 أمتار وارتفاع يزيد عن 50 سم.

- يعتبر كل دور في الجراجات متعددة الأدوار جراج قائم بذاته إذا كانت مداخل ومخارج تلك لأدوار منفصلة، أما إذا كانت مداخل ومخارج الأدوار مشتركة يعتبر جراجا واحدا.

وضع الجراج أسفل الملاهي

-يراعى في مداخل ومخارج الجراجات المقامة أسفل الملاهي أن تكون في وضع ملائم بالنسبة لمدخل ومخارج الملاهي.

-يزود الجراج بفتحات تهوية طبيعية لا يقل مسطحها عن متر مربع لكل 50 مترا مربعا من حجم الجراج، وإذا تعذر ذلك يتم عمل تهوية صناعية مستقلة عن أجهزة التهوية الأخرى الخاصة بالمبنى الواقع به الجراج.

- لا يسمح بوجود فتحات تعمل على انتشار النيران كالمناور المحاطة من جميع الجهات التي تعلو الجراج بأكثر من دورين فيجب تغطية فتحة المنور بصاج.

- لا يستعمل الجراج كممر للوصول إلى أي جهة أخرى، ويجوز إيصال الجراج بابيار السلالم وكذلك يمكن إيصال الجراج بالمصعد الخاص بالأدوار العلوية للمبنى.

ضوابط للأجهزة الكهربائية داخل الجراج

- تكون الأجهزة الكهربائية والخاصة بالتهوية والمصابيح الكهربائية بالجراج من النوع المأمون ضد الشرر.

- تكون غرفة المحركات وطلمبات المياه وأجهزة التسخين وتكيف الهواء ورفع مياه الصرف وأماكن تجميع القمامة مفصولة عن الجراج، ويجب أن تكون مواسير البخار أو المياه الساخنة المارة بالجراج معزولة حراريا.

-حظر مبيت أو تواجد سيارات محملة بسوائل ملتهبة أو موادة بترولية وكيماويات أو مواد مفرقعة داخل الجراج وفق قانون المحال.

- حظر مبيت سيارات محملة بمواد لها روائح كريهة إلا في الجراجات التي تبعد عن المساكن 25 مترا.

- يكون عمال الجراج على علم بأماكن أجهزة الإطفاء ومدربين على استخدامها.

- مبيت السيارات بالجراج تحت مظلات من مواد غير قابلة للاحتراق.

- يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع 3 أمتار على الأقل إذا كان جراجا مكشوفا.