أسعار الغاز الطبيعي تغلق تعاملاتها في 2022 بإجمالي زيادة 17%

بلغت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة نحو 200 بنس حراري في نهاية عام 2022، بزيادة 17% منذ بداية العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة التي عطلت الإمدادات إلى المنطقة الأوروبية.

الأسعار لا تزال أقل من المستوى القياسي اليومي

ومع ذلك، لا تزال أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة أقل بكثير من المستوى القياسي اليومي البالغ 800 بنس الذي سجلته في 7 مارس، وأعلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 640 في أغسطس، وسط وفرة الإمدادات والرياح ودرجات الحرارة المعتدلة وتدفق الغاز الطبيعي المسال.

زيادة صادرات الغاز الأمريكية إلى بريطانيا

وافقت الولايات المتحدة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى المملكة المتحدة كجزء من جهد مشترك لخفض التكاليف والحد من تأثير روسيا على إمدادات الطاقة الغربية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال تدفق الغاز عبر أوكرانيا، آخر طريق ينقل الوقود الروسي إلى أوروبا الغربية، ثابتًا حتى بعد انفجار خط أنابيب روسي. كما توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للحد من أسعار الغاز الطبيعي.

تاريخياً، وصلت أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 800 بنساً في مارس من عام 2022.

وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» المعنية برصد أسعار السلع أن يتم تداول الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة عند 236.59 بنسا بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 358.42 في غضون 12 شهرًا، وتعد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة سعراً مرجعيا.

بالتوازي، وفي 23 ديسمبر الجاري، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي إلى أقل من 5.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر، بعد أن أظهر أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة عمليات سحب أقل من المتوقع من المخزونات.