إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج، بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، وجرى نقلهم جميعا للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج.

حادث على الطريق الزراعي الغربي أسيوط

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي الغربي أسيوط سوهاج، بين سيارة وتروسيكل ووجود مصابين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

أسماء المصابين في الحادث المروري

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها إدارة المباحث الجنائية، بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي «أسيوط / سوهاج»، أمام قرية شندويل البلد بين سيارة ربع نقل، تروسيكل نتج عن الحادث إصابة «ب.ج.ب 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة «إ.أ.ح» 28 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة «م.ع.ح»، 17 سنة باشتباه كسر بالساق، وإصابة «ا.ع.ا» 30 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وإصابة «ط.أ.ح» 35 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.