التصريح بدفن جثة سيدة حامل لقيت مصرعها في حادث تصادم بالقليوبية

صرّحت أجهزة التحقيق في مركز طوخ بمحافظة القليوبية بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حادث تصادم أثناء عبورها الطريق أمام قرية السفاينة، فيما تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة بمنطقة الحادث.

ولقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت فتاتان، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم أثناء عبورهم طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي بمنطقة السفاينة، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

مصرع ربة منزل حامل في تصادم طوخ

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والمصابتان لمستشفى بنها الجامعي، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط السيارة وقائدها والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالمنطقة ما بين منطقتي الحصة والسفاينة على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي في اتجاه القاهرة بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة فتاتين أخريين.

سيارة تصدم سيدة وفتاتين

وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة وفتاتين أثناء عبورهن الطريق، ما أسفر عن مصرع ربة منزل مقيمة منطقة شلقان دائرة مركز القناطر الخيرية، حامل بالشهر الرابع إثر إصابتها بنزيف داخلي، فيما أصيب الفتاتان بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن تهمة المتهم في هذه الواقعة هي القتل والإصابة الخطأ، ونص القانون على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُغلظ العقوبة في حالة ثبوت وقوع مرتكب العقوبة تحت تأثير المخدرات.