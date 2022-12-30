شعبة الخضار: الأسعار في متناول الجميع.. والمنتجات متوفرة بالأسواق

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارًا ملحوظاً هذه الفترة، مع وجود انخفاض في أسعار بعض المنتجات الزراعية كالبرتقال، ويتراوح سعر الطماطم بسوق الجملة ما بين 3 إلى 4 جنيهات للكيلو، سعر البطاطس بسوق الجملة من 4.5 إلى 8 جنيهات للكيلو، سعر الجزر بسوق الجملة من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، بينما يترواح سعر البرتقال بسعر الجملة ما بين 3 إلى 7 جنيه للكيلو حسب النوع.

«النجيب»: أسعار الخضروات والفاكهة رخيصة

وأضاف النجيب في تصريحات لـ«الوطن»: «أسعار الخضار والفاكهة في متناول الجميع، كما أن جميع المنتجات متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص، وتقوم مصر بتصدير الخضار والفاكهة كالبرتقال والعنب والجوافة والفراولة والتمور للعديد من الدول العربية والاجنبية، كما أنه لا يوجد أي تحركات سعرية إلا فيما يتعلق بالفواكه المستوردة للمنشآت السياحية كالأفوكادو والتفاح والكريز.

الدولة حريصة على توفير الخضروات والفاكهة بالتوسع في المشروعات الزراعية

وأشار النجيب إلى أن الدولة المصرية حرصت على توفير المنتجات الزراعية للمواطنين عن طريق القيام بالعديد من المشروعات الزراعية عن طريق التوسع الأفقي في المدن الجديدة كمشروع شرق العوينات والدلتا الجديدة ومشروع الواحات الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى الخير والفرافرة الجديدة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي كالصوب الزراعية في الظهير الصحراوي للمحافظات، مما نتج عن ذلك وفرة كبيرة في الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن مصر تقوم بتصدير الفائض من المنتجات الزراعية والذي يزيد عن 5 ملايين طن إلى العديد من الدول، مما يعمل على توفير العملة الصعبة للدولة، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع استقرار الحالة الجوية.