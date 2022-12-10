«شعبة الخضار»: توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الخضار والفاكهة مستقرة في الأسواق، كالبطاطس والطماطم والخيار والبصل والبرتقال والموز، ولا يوجد أي زيادة في سعر أي سلعة، كما أن جميع المنتجات متوفرة بشكل جيد في الأسواق، ولا يوجد أي نقص.

وأضاف «نجيب» في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن بعض أنواع الخضار والفاكهة انخفض سعرها نتيجة الإنتاج الكبير هذا العام، من الخضار والفاكهة والموالح، إذ انخفضت أسعار البسلة والقلقاس والملوخية، فسعر البطاطس في التجزئة بـ10 جنيهات بلكيلو، وسعر بيع القلقاس في سوق الجملة بـ3 جنيهات، بينما السعر في التجزئة بـ6 جنيهات للكيلو، بينما سعر الجزر في سوق الجملة بين 4 إلى 5 جنيهات، ويصل للمستهلك بسعر 7 جنيهات للكيلو.

وأشار نجيب، إلى أن هذا العام شهد زيادة في إنتاج الخضار والفاكهة، موضحا أنه كلما استقرت الحالة الجوية، كلما زاد الإنتاج والعكس، بينما شهدت الأسواق، نسبة إقبال عالية لشراء الخضار والفاكهة، نتيجة استقرار الأسعار في بعض المنتجات، وانخفاض في بعض الأنواع الأخرى.

وبين نجيب، أن الزيادة الإنتاجية جاءت نتيجة قيام الدولة المصرية، بإنشاء العديد من المشاريع الزراعية، مثل مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى الخير، ومشروع شرق العوينات ومستقبل مصر، ومشروع غرب العوينات والفرافرة الجديدة والواحات الجديدة، بالإضافة إلى الامتدادات الزراعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة.

كما وجه النصيحة للمستهلكين، بشراء الاحتياجات فقط من الخضار والفاكهة، فليس لدينا أي أزمة مثل باقي الدول، ونقوم بتصدير الفائض الي الدول الاخري بما يزيد عن 5 مليون طن سنوياً، متوقعاً إنخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الحالة الجوية.