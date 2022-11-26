شعبة «الخضار والفاكهة»: المنتجات الزراعية متوفرة في الأسواق بشكل جيد

طمأنت شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية المواطنين بشأن توفر المنتجات الزراعية في الأسواق بشكل كبير، مع وجود انخفاض في أسعار بعض المنتجات الزراعية نتيجة للإنتاج الكبير هذا العام.

وقال يحيى السني رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارا ملحوظا في أسعار الخضار والفاكهة مع وجود انخفاض في السعر لبعض المنتجات الزراعية نتيجة النسبة الكبيرة في الكمية المعروضة نتيجة دخول العروة الشتوية.

وأشار السني في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إلى أن أسعار المنتجات الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، حيث إنه في الوقت الحالي توجد كميات جيدة من الخضار والفاكهة متوفرة في الاسواق، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الخضار في الأسواق، مع وجود إقبال غير كثيف على شراء الفاكهة.

دخول العروة الشتوية كان له أثر كبير على انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

من جانبه، قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن دخول العروة الشتوية كان له أثر كبير على انخفاض أسعار الخضار والفاكهة في الفترة الأخيرة، موضحاً أن منتجات الطماطم والبطاطس والجزر والبسلة انخفضت أسعارها بشكل لافت الفترة الحالية.

وأشار نجيب إلى أن انخفاض الأسعار في بعض المنتجات الزراعية جاء نتيجية الاهتمام الكبير والمتزايد من الدولة المصرية بملف الزراعة واستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والرأسي في العديد من المحافظات كالدلتا الجديدة وشرق العوينات ومشاريع إنشاء الصوب الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص.

حدوث وفرة إنتاجية في العديد من المنتجات الزراعية

وتابع نجيب أن اهتمام الدولة بالمشاريع الزراعية أدى إلى حدوث وفرة إنتاجية في العديد من المنتجات الزراعية، ما دفع الدولة إلى تصدير الفائض إلى العديد من الدول العربية كدول الخليج العربي، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية إلى العديد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن مصر تصدر ما يزيد عن 5 ملايين طن في العام الواحد، ما يجعل حصيلة الدولة تزداد من العملة الأجنبية.