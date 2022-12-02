«شعبة الخضار»: استقرار وانخفاض أسعار بعض المنتجات الزراعية في الأسواق

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضار والفاكهة والموالح تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق خلال الفترة الحالية، بينما انخفضت أسعار بعض المنتجات الزراعية كالطماطم والبطاطس والجزر، كما أن هناك زيادة إنتاج هذا العام من الموالح.

سعر الطماطم في سوق الجملة

وأشار نجيب لـ«الوطن»، إلى أن سعر الطماطم في سوق الجملة يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر من 6 لـ8 جنيهات، بينما سعر البطاطس في سوق الجملة يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح نجيب، أن الدولة المصرية عملت على زيادة الإنتاجية خلال الفترة الماضية عن طريق افتتاح المزيد من المشاريع الزراعية، كما سعت إلى توفير المنتجات للمواطنين عن طريق الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة التي توفرها الدولة.

توفير المنتجات للمواطنين

وأكد أنه بالإضافة للمنافذ المتحركة والثابتة، يوجد العديد من المبادرات التي تعمل على توفير المنتجات للمواطنين بسعر تنافسي مثل كلنا واحد والخدمة الوطنية، ما يقلل حلقات التداول بحيث يحصل المواطن على المنتجات الزراعية في متناول يديه وفي نفس الوقت تحدث زيادة تنافسية بين التجار، ما يمنع عمليات الاحتكار.

ونوه نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بأن المتحكم في أسعار الخضار والفاكهة آليات العرض والطلب والحالة الجوية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة تقلبات الطقس في فصل الشتاء، بالإضافة إلى التغير الذي يحدث للمناخ، فكلما كانت الحالة الجوية جيدة كلما ازداد الإنتاج.

ووجّه نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، النصيحة للمستهلكين بشراء الاحتياجات فقط من الخضار والفاكهة وأيضا الشراء من المحلات التي تضع تخفيضات وعروض على الأسعار، بالإضافة إلى المنافذ التي تقدمها الدولة لخدمة المواطنين.