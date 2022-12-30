أسعار الأرز اليوم الجمعة.. وطن رفيع الحبة بـ 10 آلاف و 250 جنيها

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم الجمعة بالمحافظات 2022، شهدت استقرارا لطن الأرز الشعير لليوم السادس على التوالي سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو رفيع الحبة.

سعر الأرز

أوضح «الرفاعي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، استقر وسجل 10 آلاف و 650 جنيها، وسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و250 جنيها.

بينما استقر سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و150 جنيها، واستقر سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بواقع 12 ألفا، وذلك لما أجري اليوم خلال عمليات تداول الأرز داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى محافظات مصر.

أسعار الأرز اليوم الجمعة

وأشار الدكتور إسماعيل الرفاعي، إلى أن أسعار الأرز اليوم الجمعة بالمحافظات، استقرت بما يعود بالنفع على ملايين المواطنين من المستهلكين في المحافظات، مشيرا أن استقرار سعر الأرز الشعير والأرز الأبيض يعود لما تم من تكثيف للحملات التموينية على الأسواق الحرة والمتاجر، وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين بالبيع بأسعار مبالغ فيها.

أسعار الأرز اليوم الجمعة بالمحافظات

وتابع «الرفاعي»، أن أسعار الأرز اليوم الجمعة بالمحافظات، هو أمر جيد للغاية كمؤشر يصب لصالح قطاع كبير من المستهلكين، موضحا أن أسعار الأرز في الآونة الأخيرة تشهد تراجعا ثم استقرار جراء زيادة في المعروض منه حاليا، بواقع 4 ملايين طن أرز أبيض لإنتاج الموسم الحالي 2022.