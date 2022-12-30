جامعة سوهاج تعلن نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثاليين، للعام الدراسي الحالى، التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وأسفرت عن فوز كل من الطالب زياد خالد مهران، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بالطالب المثالي والطالبة مرح عماد الدين كمال بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشري الطالبة المثالية.

دعم الأنشطة الطلابية

وقال «عبد الخالق»، إن الجامعة لا تألوا جهدًا في دعم كافة الأنشطة والمسابقات الطلابية، وتوفير كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، مهنئًا الطلاب الفائزين باعتبارهم أيقونة للنجاح ومثال أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه جرى التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة.

كيفية العرض التقديمي للمهارات الشخصية

وأضاف أن التقييم شمل أيضاً كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية التي يكون جزء منها باللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين في الأنشطة الطلابية، والمشاركة بالأنشطة المجتمعية مثل «الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي والتوعية الصحية»، وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة في مجتمعه المحيط.