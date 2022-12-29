توقيع الكشف الطبي على 513 حالة في قافلة جامعة سوهاج بقرية «أم دومة»

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية مجانية لقرية «أم دومة» بمركز طما، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القرية.

وذكر الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن هذه القوافل العلاجية تأتي استمراراً لمشاركة الجامعة بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

انطلاق القافلة لقرية «أم دومة» بمركز طما

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية انطلقت إلى قرية أم دومة بمركز طما، حيث تم مناظرة 513 مريضاً بمختلف التخصصات، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم تحويل 24 حالة مرضية أخرى إلى المستشفى الجامعي حيث تتطلب حالاتهم فحوصات وتدخلات جراحية.

11 تخصصا طبيا

وأضاف الدكتور مجدي امين القاضي، عميد كلية الطب، أن 22 طبيبا متخصصا شاركوا في القافلة من خلال 11 مجالا طبيا، شمل الباطنة، والعظام، والصدر، والجراحة، والجلدية، إلى جانب تخصص الأطفال، والنساء والتوليد، والروماتيزم، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والنفسية والعصبية.