مستشفى بريطانية تستخدم روبوتا ذاتي القيادة لتخفيف العبء عن الموظفين

لجأ مستشفى جامعة ميلتون كينز إلى تجربة جديدة لتخفيف الضغط على الموظفين، باستخدام روبوت ذاتي القيادة لنقل الأدوية وتقديم الوصفات الطبية وغيرها من المهام، وعقب تجربته بالمستشفى يجري تعميمه على مستشفيات أخرى.

وطورت الروبوت الشركة البريطانية Academy of Robotics للمركبات الذاتية، ويستخدم تقنية السونار وLiDAR للتنقل بين الأشخاص والكراسي المتحركة والأسرة داخل المستشفى، وصممت الشركة الروبوت بالتعاون مع موظفي المستشفى من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت وورش العمل التي حضرها عمال من أقسام متعددة.

الروبوت يشبه البطريق وبه مكان لحمل الأدوية

ويشبه الروبوت البطريق، وبه مكان لحمل الأدوية، ويجرى فتحه من قبل الكادر البشري عندما تصل إلى وجهتها، وسوف يتنقل بين صيدلية المستشفى وجناح المرضى، وتهدف التجربة إلى تقليل الوقت الذي يقضيه مرضى المستشفى في انتظار أدويتهم، والتي غالبًا ما تكون الخطوة الأخيرة قبل خروجهم من المستشفى.

ويتنقل الروبوت داخل أقسام المستشفى، وسيبدأ في نقل الأدوية مع بداية العام الجديد لمساعدة الموظفين، وقال ويليام ساتشيتي المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية الروبوتات: «شعور الناس عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا مهم في المستشفى»، وهذه الروبوتات المساعدة موجودة لجعل الحياة أسهل بالنسبة للموظفين والمرضى، مضيفاً: «نأمل أن نقدم تجربة إيجابية وسنواصل اختبار وتحسين التكنولوجيا والتجربة مع توسيع نطاق البرنامج».