روبوت الصوبة الآلي.. «يزرع ويروي ويزيل الحشائش ويقيس الرطوبة»

من بين مشاريع بحثية كثيرة أبدعها طلاب كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، فى معرض صحارى الذى استضافته أرض المعارض برعاية وزارة الزراعة، كان مشروع روبوت الصوبة الآلى الذى يعمل بالطاقة الشمسية، والمخصص للتحكم فى معظم العمليات الزراعية داخل الصوبة، ومن بينها الزراعة بالبذور، والرى بالرش، ودفن وإزالة الحشائش الضارة، وقياس الرطوبة الأرضية، وتحديد مواعيد الزراعة، وذلك من خلال نظام آلى متكامل.

يهدف المشروع الذى يشرف عليه د. محمد أحمد شتيوى، رئيس قسم هندسة المنشآت والتحكم البيئى بكلية الهندسة الزراعية، إلى توفير العمالة فى حالة عدم توافرها، والاكتفاء الذاتى من المحاصيل المختلفة وتوفير البذور التى تتعرض للهدر فى حال زراعتها بواسطة عمال، وزراعة نباتات نادرة تتطلب الدقة والمهارة فى زراعتها والعناية بها، هذا فضلاً عن الحصول على وحدة زراعية شاملة معزولة لا يتدخل العامل البشرى بها، مما يتيح الحصول على زراعات جيدة فى مجال النباتات الطبية والعطرية.

المسؤول عن المشروع: يعمل بالطاقة الشمسية.. ولا وجود للعنصر البشري وسيغير من فسيولوجية النبات

وفيما يتعلق بالأبعاد والفوائد البيئية للمشروع، يوضح المهندس أحمد أبوسريع، المسئول عن المشروع، أن المنظومة بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية من خلال خلايا شمسية ومحولات لتوصيل الطاقة للبطاريات وتخزينها، وهو ما يحولُ دون المساهمة فى إصدار المزيد من انبعاثات الغازات الضارة المسببة للتغيرات المناخية، هذا فضلاً عن أن عدم الاعتماد على العنصر البشرى يُقلل من انتشار الآفات الزراعية (التى يُمكن أن تنتقل مع العمال وأحذيتهم من صوبة لأخرى)، وهو ما يُقلل بالتالى من استخدام المبيدات الملوثة للبيئة وللغذاء ويقلل الإصابة بالأمراض.

بالإضافة لما سبق، يشير المهندس المسئول عن المشروع إلى أن استخدام هذا النظام الآلى فى زراعة النباتات الطبية والعطرية تحديداً سيغير من فسيولوجية النبات، بما يؤدى لإنتاج نباتات ذات جودة أعلى ومحتوى زيوت أعلى، لأنها تجود فى بيئة محكمة الغلق بعيداً عن تدخل العامل البشرى الذى يحتاج لدخول الصوبة والخروج منها كثيراً، هذا مع ملاحظة أن النباتات الطبية والعطرية هى علاجات طبيعية ورافعات للمناعة، ويتم استخدامها أيضاً فى المستحضرات الطبية والعلاجية.

يتم التحكم فيه عن طريق برنامج خاص به لخدمة متطلباته

وعن آليات روبوت الصوبة الآلى، يوضح المهندس أحمد أبوسريع، المسئول عن المشروع، أنه يتم التحكم فيه عن طريق برنامج خاص به لخدمة متطلباته، وذلك بطريقتين، الأولى منهما هوائية، والثانية عن طريق الأسلاك، مما يوفر إمكانية واسعة للتحكم بالروبوت عن بُعد ومن دون الوجود فى الموقع الموجود به الصوبة، بما يسهل دخول مجال الزراعة الذكية فى مصر وتنفيذ مشروعات تقوم على التحكم الآلى المتكامل دون تدخل العامل البشرى، ومواكبة خطة مصر للتحول الرقمى.