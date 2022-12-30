«الإسكندرية للفيلم القصير» يطرح أفيش دورته التاسعة.. «بنات بحري والملاية اللف»

أعلنت ادارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الملصق الرسمي للدورة التاسعة والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2023 برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة.

البوستر مستوحى من الزي المصري

واستوحى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير البوستر، من أصل الزي المصري الذي اشتهرت به بنات بحري قديما، حيث كانت فتيات مدينة الإسكندرية ترتدين الملاية اللف في مختلف جنبات المدينة، ولأن عروس البحر المتوسط هي منارة الثقافة المصرية ومنبع العراقة والأصالة، فقد انتقلت الملاية اللف من الإسكندرية لتنتشر في شتى أنحاء وربوع مصر، ومن هنا جاء اختيار المهرجان للبوستر ليربط الماضي بالحاضر ويؤكد على ريادة الإسكندرية في نشر الثقافة والفن للعالم.

الدورة الجديدة في شهر فبراير

وتجمع الفتاة السكندرية في الملصق، بين الخفة والجمال والدلع، وفي نفس الوقت يبدو عليها القوة والاعتماد على النفس والجدعنة، وحرص التصميم على ظهور الفتاة بملاية لف سوداء حريرية كتلك التي اعتادت الفتيات ارتداءها قديما مع اليشمك، التي تبرز انحناءات الفتاة وتتلاقى هذه الانحناءات مع الدوائر والخطوط المنحنية لتظهر جمالها وأنوثتها.

كما يبرز ملصق الدورة التاسعة الذي صممه كيرلس مكسيموس تناسق الألوان بين الظل والنور والساخن والبارد، كمصادر إضاءة للفتاة بشكل يريح العين ويظهر رقة الملابس وبساطة الألوان، وتوحي نظرتها البسيطة السارحة باستدعائها لذكريات الماضي.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.