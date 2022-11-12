4 أفلام مصرية تنافس في مسابقة الفيلم القصير بمهرجان القاهرة السينمائي

قالت المخرجة ماجي مورجان، مديرة مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، إن المسابقة تقدّم لها 4 آلاف و773 فيلم قصير، ووقع الاختيار على 21 فيلمًا فقط للمنافسة بالمهرجان الذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين، فيما يكون حفل الافتتاح مساء الأحد.

وأشارت إلى أن معايير اختيار هذه الأفلام، إما جغرافيًا لضمان تمثيل أفلام من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية ويكون هناك توازنًا في هذه الناحية، بخلاف جودتها من الناحية الفنية.

وأضافت ماجي مورجان، في تصريحات لـ«الوطن» إنها كانت حريصة على اختيار أفلام تجمع بين متطلبات المهرجان وفي الوقت نفسه تمسّ مشاعرهم وهمومهم من خلال لغة صادقة وغير معقدة، تصل للجمهور بمختلف فئاته باعتبار أن الفن لغة عالمية.

جودة الأفلام

وعبرّت عن سعادتها لوجود 4 أفلام مصرية قصيرة داخل حلبة المنافسة بـ مهرجان القاهرة السينمائي، وتأكيدها أنّ مستواهم الفني عالي جدًا وبمثابة اكتشاف حقيقي، مضيفة: في السابق كنّا نسمع عن عدم وجود أفلام من مصر تنافس بشكل قوي في هذه المسابقة، لكن هذه الدورة بالتحديد في المهرجان ستشهد وجود أفلامًا قوية من الناحية الفنية.

الأفلام المصرية المشاركة

ومن الأفلام المصرية، يعرض «ماما» إخراج ناجي إسماعيل، أحداثه في 20 دقيقة حول فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبىء سرًا خطيرًا لتحمي نفسها هي وأخيها.

كما يعرض فيلم «المقابلة» إخراج هند متولي، خلال 16 دقيقة يتحتم على نادية الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

وتدور أحداث فيلم «من عمل الشيطان» إخراج ديسيل مختجيان، في إطار 22 دقيقة، حيث بعد عشر سنوات، تعود شابة إلى القاهرة لتنظم معرض عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

أما الفيلم الرابع «صاحبتي»، إخراج كوثر يونس، تدور أحداثه خلال 17 دقيقة وصولًا إلى الحميمية، ينصاع الشاب علي، لاقتراح حبيبته الذي يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.