التفاصيل الكاملة لحفل محمد منير في القاهرة الجديدة

ساعات قليلة وينطلق حفل الفنان الكبير محمد منير الذي من المقرر أن يقام داخل جول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة، وذلك احتفالا بالعام الجديد 2023.

محمد منير لجمهوره: مستنيكم

محمد منير كان قد روج للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «يوم 30 ديسمبر، بالقاهرة الجديدة مستنيكم».

وظهر منير خلال الفيديو وهو يجلس على كرسي وسط فرقته وهو يغني أغنيته الشهيرة «الليلة يا سمرا»، معلقا على الفيديو: جاهزين.

من المقرر أن تقدم الإعلامية ريهام سعيد الحفل وذلك بعد أخذ موافقة محمد منير على اختيارها.

حفل محمد منير ما بين 300 لـ 1000 جنيه

أسعار تذاكر حفل الفنان محمد منير تتراوح من 300 للفئة العادية و550 للفئة الأمامية و750 لـ vip و1000 لـ vip لاونج.

يذكر أن الحفل من المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة بعد ثلاث ساعات من فتح أبواب النادي لاستقبال جمهور محمد منير، وهو الحفل الذى من المقرر أن يشدو فيه منير بأغنيات الليلة يا سمرا وحدوتة مصرية وعلي صوتك بالغنا ولالي.