طقس الإسكندرية في ليلة رأس السنة.. أمطار متوسطة ورياح

يشهد طقس الإسكندرية غدا مع ليلة رأس السنة 2023، أجواء شتوية مميزة تتناسب مع الكريسماس الباردة، ومتوقع سقوط أمطار بنسبة 40%، مع أجواء باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة، ما تعد فرصة للاستمتاع باحتفالات الكريسماس في كافة الأماكن مع أخذ الحذر وارتداء ملابس ثقيلة في ثاني أيام نوة رأس السنة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط.

طقس الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا السبت 31 ديسمبر 2022 يشهد سقوط أمطار خفيفة في أول اليوم، قد تكون متوسطة مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريباً.

طقس الإسكندرية غدا

ويتبع طقس الإسكندرية غدا درجات حرارة منخفضة، والعظمى تسجل 20 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، مع سرعة رياح 40 كيلو متر في الساعة، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في حال رغب المواطنون الاحتفال بالكريسماس في الأماكن المفتوحة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية غدا

وترتفع أمواج الإسكندرية مجددا مع ثاني أيام نوة رأس السنة غدا، حيث تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، ما يتبعه تحذير من نزول المياه واقتصار احتفالات الكريسماس على الشواطئ بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

طقس الإسكندرية مع نوة رأس السنة

ويشهد طقس الإسكندرية تغيرات مع نوة رأس السنة الحالية والتي بدأت اليوم وقد تستمر حتى الأربعاء المقبل، ثم تليها نوة عيد الميلاد المجيد.