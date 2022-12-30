طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والعظمى تسجل 20 مئوية

تشهد حالة طقس الإسكندرية، اليوم الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى 20 مئوية، والصغرى 12، مع وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40%.

ويبدأ اليوم بشبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وذلك وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة، أن يكون طقس اليوم باردًا في الصباح الباكر والمساء ولطيف نهارًا إلى جانب وجود نشاط رياح، حيث تبلغ سرعتها 40 كيلو مترا في الساعة، فضا عن ارتفاع الأمواج.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

ويبلغ ارتفاع الموج في البحر المتوسط من 0.5 إل 1.25 متر، وستكون حالة البحر وفق التوقعات خفيفة إلى معتدلة، ويتزامن مع ذلك استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة إلا في حالة سقوط أمطار.

طوارئ في عيد الميلاد بسبب تقلبات الطقس

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مسؤولي الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وشركة الصرف الصحي، يتواجدون في الشوارع للتعامل مع أي تداعيات طارئة لنوة رأس السنة، مضيفًا لـ«الوطن»، أن فرق الطوارئ ستستمر في تمركزاتها بالشوارع والميادين حتى نوة عيد الميلاد المجيد، للمتابعة بشكل لحظي مع أي طارئ.