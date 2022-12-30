عاجل.. مصرع شخص وإصابة أبنائه الثلاثة في حادث بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب أبنائه الثلاثة بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح الإسكندرية»، الساحلي الدولي في منطقة رأس الحكمة.

وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي، مساء اليوم، ضحايا حادث سيارة طريق مطروح وهم كل من «ع.ص.ع» 50 سنة، جثة هامدة، وأبناؤه الثلاثة «نداء.ع»، عمر 4 سنوات، مصابة بجروح متفرقة في الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفرحة عبد الغفار صابر عمر 3 سنوات مصاب بجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام عبدالغفار صابر عمر 11 سنة مصاب بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

رعاية طبية عاجلة للمصابين

ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى رأس الحكمة المركزى شرق مدينة مرسى مطروح، من جهودهم لاستكمال تقديم الخدمات الطبية لهم من إجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة حتى تماثل المصابين للشفاء، وإجراء التحفظ على الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها من خلال مفتش الصحة بثلاجة الموتى بالمستشفى.

الشرطة تعين الحادث

وانتقلت مباحث نقطة شرطة رأس الحكمة وضباط مباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرره عن ذلك المحضر اللازم.