التحقيق مع 3 متهمين بسرقة كنيسة في نجع حمادي بقنا

تجري الجهات المختصة في نجع حمادي، اليوم الجمعة، تحقيقات موسعة مع 3 متهمين، لاتهامهم بسرقة كنيسة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

ضبط المتهمين بسرقة كنيسة في نجع حمادي

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بضبط كل من «أبانوب. ف»، و«عادل.ت» و«حازم. أ»، المتهمين بسرقة كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة شمال نجع حمادي.

وضبطت المسروقات مع المتهمين، وهي عبارة عن، أواني قديمة فضية، ومعالق وطقم نحاس، وقرابة 25 ألف جنيه، من كنيسة نجع حمادي ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين الثلاثة، تسللوا إلى الكنيسة، ملثمين، واستولوا على المسروقات، وفروا هاربين.

فحص الكاميرات وعمل التحريات

وبعد فحص الكاميرات جرى التأكد من المتهمين، وعمل التحريات اللازمة لذلك حتى تم التوصل للمتهمين الثلاثة والقبض عليهم، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السارق في القانون المصري

قال فاروق أبوالمجد، محامي وخبير قانوني، إن عقوبة السارق وفق المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب السارق مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى ليس لها ظرف مشدد، و 3 سنوات مع الشغل على السرقات التي يتوافر فيها ظرف مشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كما المادة 320 عقوبات، تنص على أنه يجوز في حالة التكرار تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.