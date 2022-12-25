مصرع موظف على يد أقاربه في قنا.. والتحريات: انهالوا عليه بالضرب

لفظ موظف أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى في محافظة قنا، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابات بالغة بعدما انهال عليه عدد من الأشخاص بالضرب المُبرح داخل قرية الشيخية في مركز قفط.

أشخاص اعتدوا بالضرب على موظف قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة «محمود.ر. ع»، 45 عاما، أخصائي اجتماعي، بعد التعدي عليه بالضرب من قبل آخرين في قرية الشيخية بمركز قفط.

وبحسب تحريات المباحث الأولية، فإن عددا من الأشخاص من قرية الشيخية انهالوا على الموظف بالضرب، وتم نقله إلى المستشفى، ومنها إلى غرفة العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بها. كما تبين أن من قاموا بضرب الموظف أقاربه بسبب خلافات بينهم.

ضبط متهمين في قتل موظف قنا

وعلى الفور تشكلت قوة أمنية وتم ضبط متهمين وجاري التحقيق معهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتدبت جهة التحقيق مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الموظف، وكلفت وحدة المباحث في قفط التحري عن الواقعة.

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال المحامي فاروق سيد، إن العقوبة وفق المادة الثانية لقانون الإجراءات الجنائية تصل إلى الإعدام.