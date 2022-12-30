ضبط 6 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بكفر الشيخ

نجح رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، في ضبط مصنع لإنتاج الزيوت وبه كمية كبيرة من زجاجات زيت الطعام المعبأة به بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بقصد بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد بسيوني، مدير مباحث تموين المحافظة، بأن مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت الطعام بدائرة المحافظة، يقوم بتعبئة زيت الطعام في عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وأنها تُشكل خطراً علي الصحة العامة، لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس علي الجمهور بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 6,28 طن زيت معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة

وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وعُثر به على كمية قدرها 6.28 طن زيت طعام معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتُشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

التحفظ على المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة المختصة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.