مستشار «الوزراء» لرانيا هاشم عبر قناة الحياة: نوفر بيئة جاذبة للمستثمرين

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن القيادة السياسية تسعى للعمل بنظام سعر حر ومرن للدولار طبقا للعرض والطلب فيتم العمل في هذا الباب من خلال زيادة المعروض من النقد الأجنبي، «دلوقتي إحنا بنشتغل على البيئة الاستثمارية علشان نحفز المستثمرين ييجوا مصر ويكون فيه تدفق للنقد الأجنبي».

صالح: نعمل على تحفيز طلب الأجانب على السلع والخدمات

وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن النقد الأجنبي دائما ما يأتي بناءً على طلب الأجانب من السلع والخدمات التي تقدمها مصر، وفي حال أردنا زيادة عرض الدولار أو النقد الأجنبي في مصر فينبغي أن نعمل على تحفيز طلب الأجانب على السلع والخدمات.

صالح: كل ما طلب الأجانب على السياحة يزيد كل ما هيدخل لينا نقد أجنبي أكتر

واستطردت: «كل ما طلب الأجانب على السياحة يزيد كل ما هيدخل لينا نقد أجنبي أكتر، وكل ما طلب الأجانب على التجارة بتاعتنا هيزود العرض النقدي، وده هيدخل دولارات أكتر، وطلب الأجانب على الاستثمار في مصر بيزود العرض النقدي، ولما يزيد العرض النقدي ولما يكون المعروض من الدولار كتير يبدأ سعر الدولار ينزل».