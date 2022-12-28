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وزير الاقتصاد اللبناني: لا بد من تعديلات تشريعية لإنقاذ البلاد

كتب:

محمود البدوي
05:17 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني

أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني

كشف أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، أهمية إحداث تعديلات تشريعية لإصلاح الاقتصاد في بلاده، مشددًا على أنه يجري العمل على وقف نزيفه، إذ أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس وحكومة فاعلة وقادرة، تستطيع الإسراع من عملية الإنقاذ.

هناك فرصًا كبيرة لنهضة الاقتصاد اللبناني

وأضاف «سلام»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك فرصًا كبيرة لنهضة الاقتصاد اللبناني، العام المقبل، خاصة بعد إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاستثمارات في هذا المجال، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية الكبرى في لبنان تكمن بإعادة هيكلة النظام المصرفي، الذي يضمن بشكل رئيسي جذب الاستثمارات وزيادة العائدات القادمة من القطاع السياحي.

بنك لبنان المركزي

وكان بنك لبنان المركزي أصدر بيانًا، أمس الثلاثاء، أكد خلاله خفض قيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة مقابل الدولار، مشيرًا إلى إمكان شراء كل الليرات اللبنانية وبيع الدولار على سعر "صيرفة" عند 38 ألف ليرة للدولار.

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بقلم محمود البدوي