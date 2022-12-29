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وزير الاقتصاد اللبناني لـ قناة القاهرة الإخبارية: ننتظر تشريعات دقيقة للإصلاح

كتب:

هانى حسن
02:01 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
وزير الاقتصاد اللبناني

وزير الاقتصاد اللبناني

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، إن بلاده تستهدف السعي داخليا وخارجيا من أجل الإصلاح الاقتصادي رغم أن ذلك يتطلب تشريعات دقيقة.

تشريعات دقيقة

وأضاف سلام لـ قناة القاهرة الإخبارية، أن الإصلاح الاقتصادي يتوقف على أمور تشريعية دقيقة للغاية، بالإضافة إلى إصلاحات مطلوبة وبإلحاح.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تنقسم إلى إصلاحات تتعلق أولا بالاقتصاد الداخلي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني، وثانيا بالمجتمع الدولي.

الإصلاح الاقتصادي في لبنان

وتابع أنه بدون هذه الإصلاحات والتشريعات، والمضي قدما بكل جدية، سيظل الاقتصاد اللبناني كما هو عليه، بدون التعافي الحقيقي، أو الوصول إلى المرحلة الاقتصادية الطبيعية في لبنان، من خلال جذب الاستثمارت وإعادة عمل المصارف، وضخ العملة الصعبة.

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