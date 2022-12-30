مي عمر: سعيدة جدا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم

حصلت الفنانة مي عمر على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، كأول مصرية تصل للنهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالميات.

وأعربت مي عمر عن سعادتها بهذا اللقب، حيث نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، بوستر المسابقة يحمل صورتها وعلقت قائلة: «سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات، وكمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التى حصلت على المركز الـ 12، أكتر من حد من مصر اترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات».

وأضافت مي قائلة: «دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأولى إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي، والحاجة التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء».