مدربة صاحب المركز الأول بمسابقة الحساب الذهني توضح لـ«مصر تستطيع» كيفية الاشتراك

قالت رانيا السيد سليمان، مدربة مناهج وطرق تدريس، ومدربة عمر زكي، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو، إن المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو تعقد كل عام في دولة من دول جنوب شرق آسيا، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تعقد في تايوان، ويشترك فيها نحو 32 دولة من أعضاء «الاتحاد الدولي للعداد»، وهي فكر الحساب الذهني بتخيل عداد لإجراء العمليات الحسابية المعقدة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc، أن صعوبة المسابقة تتمثل في إعطاء الأطفال 40 مسألة وضرورة حلها في دقيقة، وهو عدد مسائل كبير جدا، ثم يجري تصعيبها لهم، وأول موسم يكون 30 مسألة ثم 40 مسألة ثم يتم تقليل الوقت بعد ذلك.

وتابعت أن المسابقة من 5 سنوات حتى عمر 18 سنة، وكل متسابق يكون مع شريحته السنية، «عمر كان في منافسة كبيرة جدا والعام بيكون فيه 4 مواسم، وكان عنده تحدي كبير جدا وكان عنده إصرار إنه يجيب الأول، ومراكز الأولاد تتفاوت كل موسم إلا أن عمر كان كل مرة الأول، وهي مباريات جميلة جدا بين الأطفال».