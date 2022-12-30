مدربة صاحب المركز الأول بمسابقة الحساب الذهني لـ«مصر تستطيع»: قدراته أعلى من سنه

قالت رانيا السيد سليمان، مدربة مناهج وطرق تدريس، ومدربة عمر زكي، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للحساب الذهني التابعة لليونسكو، إن «عمر» لديه شغف كبير بالعمليات الحسابية منذ عمر الـ4 سنوات، وكانت والدته تتواصل معها وترسل لها فيديوهات توضح مقدرة عمر على قراءة الأرقام والحسابات لعمليات معقدة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة dmc: «كانت البذرة موجودة عنده، وفي الأكاديمية معانا كان سهل جدا إنه يعدي مستويات مختلفة، وكان الليفيل اللي بيستغرق 4 أشهر ممكن يخلصه في شهرين».

وتابع: «دا بيحتاج ذاكرة قوية جدا وإنه يفضل طول الوقت مركز، وكمان هو بيمتلك ذاكرة أرقام عالية وقدراته أعلى من سنه، وبيكون في بعض التدريبات عمر لديه القدرة على الإسراع، ويحب ينجز المسائل بتاعته بسرعة وبينجح في اجتيازها».