الناقد محمود معروف لقناة الحياة: أحمد السقا كان لاعبا جيدا في الزمالك

قال الناقد محمود معروف إن الخط العريض في حياته هو أمه «حيث أصرت على دخولي مدرسة أمريكية، وجعلتني مُلِمَّا باللغات، حيث أتحدث 5 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية» بحسب تعبيره.

معروف: بدأت التمرين بالتدريب بالصحافة في مجلة الإذاعة والتليفزيون

وأضاف معروف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة تليفزيون الحياة: التحقت بكلية آداب إنجليزي وبدأت التمرين بالتدريب بالصحافة في مجلة الإذاعة والتليفزيون بقيادة محمد بركات ومحمود علي آنذاك.

معروف: زعلان من أحمد السقا.. مش بيسأل عليا

وخلال اللقاء وجَّه معروف رسالة عتاب للفنان أحمد السقا قائلا: «أنا زعلان من أحمد السقا علشان مش بيسأل عليا وكنت حبيب أبوه صلاح السقا الله يرحمه»، موجها رسالة إلى السقا قائلا: «أنت كنت طالع زي قطر التالجو ومعرفش سبب اختفائك حاليا».

وأضاف الناقد الرياضي: «أحمد السقا كان لاعبا جيدا في الزمالك، وشهادتي فيه مجروحة وكان بيلعب لوقت قريب ماتشات كورة في الزمالك مع مجموعة من الفنانين».

واستطرد: «حصلت على منحة دراسة في ألمانيا للصحفيين المصريين وكانت مدتها 6 شهور، كما حصلت على جائزة أحسن صحفي في دورة أولمبياد لوس أنجلوس 1984».

وواصل معروف قائلا: «ابني طبيب وبقالي فترة ماشفتوش وهذا تقصير مني ومنه، وهو عايش في مصر ومتزوج من لبنانية من عائلة راقية وخلفوا تيا ومحمود».