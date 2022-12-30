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الناقد محمود معروف لقناة الحياة: أحمد السقا كان لاعبا جيدا في الزمالك

كتب:

محمد متولي
08:44 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

قال الناقد محمود معروف إن الخط العريض في حياته هو أمه «حيث أصرت على دخولي مدرسة أمريكية، وجعلتني مُلِمَّا باللغات، حيث أتحدث 5 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية» بحسب تعبيره.

معروف: بدأت التمرين بالتدريب بالصحافة في مجلة الإذاعة والتليفزيون

وأضاف معروف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة تليفزيون الحياة: التحقت بكلية آداب إنجليزي وبدأت التمرين بالتدريب بالصحافة في مجلة الإذاعة والتليفزيون بقيادة محمد بركات ومحمود علي آنذاك.

معروف: زعلان من أحمد السقا.. مش بيسأل عليا

وخلال اللقاء وجَّه معروف رسالة عتاب للفنان أحمد السقا قائلا: «أنا زعلان من أحمد السقا علشان مش بيسأل عليا وكنت حبيب أبوه صلاح السقا الله يرحمه»، موجها رسالة إلى السقا قائلا: «أنت كنت طالع زي قطر التالجو ومعرفش سبب اختفائك حاليا».

وأضاف الناقد الرياضي: «أحمد السقا كان لاعبا جيدا في الزمالك، وشهادتي فيه مجروحة وكان بيلعب لوقت قريب ماتشات كورة في الزمالك مع مجموعة من الفنانين».

واستطرد: «حصلت على منحة دراسة في ألمانيا للصحفيين المصريين وكانت مدتها 6 شهور، كما حصلت على جائزة أحسن صحفي في دورة أولمبياد لوس أنجلوس 1984».

وواصل معروف قائلا: «ابني طبيب وبقالي فترة ماشفتوش وهذا تقصير مني ومنه، وهو عايش في مصر ومتزوج من لبنانية من عائلة راقية وخلفوا تيا ومحمود».

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