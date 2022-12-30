مستشار «الوزراء» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: أصدرنا 8 رخص ذهبية مؤخرا

تحدثت جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن الحوافز المقدمة لجذب المستثمرين خارج أو داخل مصر، قائلة إن المستثمرين كانوا يواجهون مشكلة في تراخيص الأراضي وإتاحتها، وبالتالي أصدر مجلس الوزراء قرارا بكيفية تخصيص الأرض وأصبحت العملية واضحة أمام كل مستثمر.

وأضافت «صالح»، خلال لقاء لها ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، على قناة «الحياة»، أن الرخصة الذهبية تمنح بموافقة من مجلس الوزراء لإنجاز كل الموافقات، ومؤخرا جرى إصدار 8 رخص ذهبية.

واستطردت: «من بين معايير منح الرخصة الذهبية جدية المشروع وحجمه وفرص العمل الذي يتيحها، ومدى دخوله ضمن الخريطة الاستثمارية والإنتاجية لمصر، وتوجد العديد من المعايير التي جرى الإعلان عنها في مجلس الوزراء وموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الاستثمار ومركز المعلومات بمجلس الوزراء توضح تفاصيل شروط الرخصة الذهبية وكيفية التقدم لها».

وتابعت: «نقول للمستثمرين أهلا وسهلا تعالوا ومصر الآن جاهزة فالبنية التحتية ممتازة وحدث في البنية التشريعية العديد من الإصلاحات، وتحدث إصلاحات هيكلية للمقومات الموجودة في مصر بين عمالة شابة وماهرة وقادرة على الأداء بأسعار تنافسية موقع جغرافي يجعل مصر أكبر مركز لوجستي في العالم».