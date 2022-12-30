مستشار «الوزراء» لـ رانيا هاشم عبر قناة الحياة: نستهدف زيادة دخل المواطن في 2023

قالت جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن مصر تركز على إنشاء المشروعات الصديقة للبيئة مع المؤسسات الدولية التي تستطيع ترويجها للعالم ففي مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة يوجد العديد من المشروعات معظمها لها علاقة بالطاقة والمياه والغذاء.

وأضافت «صالح»، خلال لقاء لها ببرنامج «بصراحة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هذه المشروعات تنموية وفي مجال الاقتصاد الأخضر، وتقلل من الانبعاثات الكربونية والتلوث، كما أنها صناعات وليست فقط خدمات، لها علاقة بالطاقة أو بالغذاء أو بالمياه.

وأوضحت أن هذه المشروعات يتم صياغتها وعرضها على المؤسسات الدولية لتمويلها بشكل مُيسر وموجه فيه هذه القطاعات التي لا بد وأن تكون مستدامة وتنموية بحيث توفر فرص للعمل وتنمية المناطق وفي نفس الوقت تمس بحياة المواطنين.

ولفتت إلى أن هذه المشروعات لها علاقة بمبادرة حياة كريمة وبرنامج «نوفّي» والاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الدولة لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية.

وأردفت: «نأخذ في اعتبارنا كل التحديات التي تواجه الاقتصاد ونعمل على حلها، وما يهم المواطن بأن يشتري بدخله سلعة وخدمات ومستوى معيشته لا يتأثر، ونعمل على تهيئة البيئة التي تضمن الحفاظ على داخل المواطن وزيادته بحلول 2023».