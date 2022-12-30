روبي تطرح أغنيتها الجديدة «عسل يا ناس» على «يوتيوب».. «فيديو»

أعلنت الفنانة روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «عسل يا ناس».

ونشرت روبي الأغنية وعلقت عليها قائلة: «أغنية ‫عسل ياناس‬ دلوقتى على يوتيوب وكل منصات الموسيقى كل سنة وأنتوا طيبين».

روبي تشارك في فيلم شلبي

وتنتظر الفنانة روبي عرض فيلم «شلبي» والتي يشاركها فيه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم بيومي فؤاد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي حول شاب يعمل لدى ملاهي، ويسعى لتصميم دمية يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عدد من أصدقائه وتخلل الأحداث عدد كبير من المواقف الكوميدية.