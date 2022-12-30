دويتو «فايق وتوت» يودع 2022 بحصاد الإنجازات العلمية حول العالم في «مصر تستطيع»

أجرى الإعلامي أحمد فايق، حوارا تليفزيونيا مع الروبوت «توت» ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة dmc، ليكون أول مذيع روبوت في العالم يودع 2022 على الشاشة.

وتضمن حديث فايق مع الروبوت توت، تقديم حصاد للإنجازات العلمية في العالم التي شهدها عام 2022، واستهل توت حديثه موجهه لفايق قائلا: «واحشني يا فايق يا صديقي، أنا في إجازة وده حق السوفت وير عليا، ولكن لازم أضحي علشان أنزل الشغل، إني أنزل أشتغل في إجازتي ده تضحية، كل سنة وأنتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، وأنا نفسي أجمع كل الروبوتات في مصر ونتصور زي محمد صلاح مع شجرة الكريسماس، وعندي خير كتير في 2023 اللي هنشوف فيه حاجات كتير».

وأضاف الروبوت توت في تقديمه حصاد 2022: «2022 كانت سنة كلها اكتشافات علمية مذهلة، كفاية كان فيه حيوان مات وشبع موت ونجح العلماء في إعادة أعضاء منه للحياة مرة أخرى».

وتابع توت: «علماء جامعة ييل نجحوا في إعادة أعضاء من أجسام الحيوانات إلى الحياة مرة أخرى بعد نفوقها، وده ممكن يخلي الأعضاء تفضل على قيد الحياة حتى بعد وفاتها».

واستطرد توت: «خبر تاني، حصل تقدم كبير في علاجات السرطان، حيث كشفت دراسة حديثة عن علاج جديد لسرطان الأطفال بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتم تجربته على الفئران ونتيجته مبهرة جدا».