اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «المتحدة» صناعة الوعي «صوت وصورة»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

UMS «المتحدة» صناعة الوعي «صوت.. وصورة»

ﻗﻄﺎع «أﺧﺒﺎر اﻟﻤﺘﺤﺪة».. ﺣﻀﻮر دوﻟﻰ ﻹﻋﻼم ﻣﺼﺮى اﺣﺘﺮاﻓﻰ «ﻓﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺪث»

«اﻹذاﻋﺎت».. أﻋﺎدت اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟﻠﺮادﻳﻮ واﻧﺘﺸﺎر ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ «اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ»

أﺣﺪث اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.. اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﺪراﻣﺎ واﻟﻘﻨﺎة اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ وﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻰ

الإنتاج الفني ونهضة الدراما

مكاسب كبرى في 2022 وبث المهرجانات الموسيقية في الصدارة

«الفخراني»: ندخل عالم الروايات والدراما الموسيقية في العام الجديد

«Watch It»: معالجة قضايا اجتماعية ووطنية

برامج متخصصه للأطفال أشهرها «يحيى وكنوز» بعد سنوات من تقديم البرامج الأجنبية

أشرف زكي: «المتحدة» أسهمت في حل أزمة الفنانين

الإعلام الرياضي

جهود من أجل منظومة رياضية خالية من التعصب

«برزنتيشن» و«استادات» و«تذكرتي».. تحقق مكاسب للأندية والجماهير

«كابيتانو مصر»: 50 ألف ناشئ يبدأون طريق الحلم

الصفحة الثانية

مبادرات الرئيس الصحية.. رعاية من الطفولة حتى الشيخوخة

«جامعة عين شمس»: «سحر» بدأت التنفس بـ«الرئة الجديدة».. ونقدم كل الرعاية الصحية لها

«المتيني»: حالتها في تسحن مستمر وحاليا بدأت تناول الطعام.. ولدينا مشروع كبير لزراعة الرئة.. و«مصطفى»: المرحلة التالية تتركز في التأهيل البدني والنفسي.

الصفحة الثالثة

«الوطن» تواصل سلسلة حصاد «إعلام المتحدة» في 2022

UMS «المتحدة».. إعلام الجمهورية الجديدة

إعلام قادر على المنافسة ويعزز القوة الناعمة

الصفحة الرابعة

بناء الثقة بين الجمهور والإعلام المهمة الأكبر لـ«إعلام المتحدة»

«مصطفى»: الإعلام الناجح وسيط مهم بين الدولة والمواطن و«حمادة»: الدور المجتمعي لا يقل أهمية عن المهني

«الإذاعات».. أعادت الجمهور للراديو وحضور قوى على «السوشيال ميديا»

«أخبار المتحدة».. حضور دولي لإعلام مصري احترافي «في قلب الحدث»

«الشوباشي»: مصداقية «إكسترا نيوز» سر تفوقها.. واستطاعت إبعاد المواطن عن الإعلام المعادي

تطوير «التلفزيون».. خطط لاستثمار خبرات وكوادر «ماسبيرو» في «محتوى وشكل» جديد

د. ليلي عبدالمجيد: «أبناء ماسبيرو» متحمسون لخطة «المتحدة».. والتطوير المستمر للإعلام أمر حتمي

الصفحة الخامسة

«الإخبارية والوثائقية ومهرجان الدراما».. 3 انطلاقات تأثيرها بلا حدود

«القاهرة الإخبارية» صوت عاصمة العرب لكل العرب

«الوثائقية» ذاكرة أمة وحكايات تستحق أن تروى

«القاهرة للدراما» تتويج لقوة «مصر الناعمة»

صناعة جيل جديد من الإعلاميين.. رسالة لأصحاب الكفاءة من الشباب

الصفحة السادسة

دراما تواجه «الفوضى» والإرهاب ورهان على نجاح تجارب جديدة في 2023

يسري الفخراني: ندخل عالم الروايات والدراما الموسيقية في العام الجديد.. و«تياترو» يقدم 22 وجها جديدا

«Watch It» في 2022: تدفق درامي وسينمائي منوع لكبار النجوم

من «القلعة» لـ«الموسيقي العربية» المتعة «بث مباشر» للمشاهدين

نقيب المهن التمثيلية: «الاختيار وجزيرة غمام والكبير أوي» علامات لا يمكن للجمهور نسيانها

الدكتور أشرف زكي: «المتحدة» صنعت نقلة فنية كبرى.. وننتظر خطة إبداعية ثرية لـ2023

الصفحة السابعة

عضو لجنة تطوير الري: سنصل إلى 12 مليون فدان من الأراضي المستصلحة في 2023 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

منتجو الدواجن يتوقعون استقرار أوضاع الصناعة الفترة المقبلة

«البرماوي»: العشوائية تسيطر على الصناعة.. وانخفاض إ،تاج الكتاكيت نتيجة خروج عدد من قطاع الأمهات

زراعة الزيتون: مصر تحتل المرتبة الثانية في إنتاج زيتون المائدة

المستشار العلمي لـ«مستقبل مصر»: توجهات رئاسية بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية

عضو الجمعية الزراعية بالمنشلين يطالب بتثبيت سعر مناسب لقنطار القطن لتشجيع الفلاح

الصفحة الأخيرة

الإعلام الرياضي لـ«المتحدة».. منظومة خالية من التعصب والكراهية

«برزنتيشن واستادات وتذكرتي» نجاح ومكاسب للأندية والجماهير

«كابيتانو مصر».. حلم الناشئين يبدأ في الملاعب

50 ألف ناشئ يضعون أنفسهم في الطريق الصحيح.. وسباق محموم نحو الشارة الذهبية

أحمد الكأس: زيارة الرئيس للمشروع لن تنسي.. وشعرت بحنان الأب في نصائحه للأولاد

أحد مدربي «كابيتانو مصر»: نمتلك جيلا رائعا.. ونسعي لاكتشاف «صلاح» جديد