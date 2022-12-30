كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلم شلبي ببرومو دعائي جديد.. فيديو

روَّج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمه الجديد «شلبي»، والمقرر طرحه بدور العرض في 4 يناير المقبل.

ونشر كريم البرومو الدعائي الجديد والذي ظهر فيه بمفرده وقال خلال البرومو: «أنا صابر فرحان جدا، سعيد وناجح، أنا وشلبي عملنا مسرحية كسرت الدنيا بعدها توالت النجاحات، مفيش حاجة اتمنتها محصلتش ولا اتحققت».

تفاصيل فيلم شلبي

ومن المقرر عرض فيلم «شلبي» في جميع دور العرض 4 يناير بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم روبي، بيومي فؤاد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، من إخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي حول شاب يدعى صابر يحلم لتصميم دمية يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عدد من أصدقائه وتخلل الأحداث عدد كبير من المواقف الكوميدية.