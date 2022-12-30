كريم فهمي يروج لفيلمه «أنا لحبيبي»: انتظروا البوستر الرسمي خلال أيام

روّج الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمه الجديد «أنا لحبيبي» والذي يحمل الطابع الرومانسي ومن المقرر طرحه في دور العرض مع احتفالات عيد الحب.

ونشر كريم فهمي صوره تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: «انتظروا فيلم أنا لحبيبي قريبا جدا في السنيمات، بس مش بطولة دانية أكيد، انتظروا البوستر الرسمي خلال أيام أنا وياسمين رئيس، يا رب الفيلم يعجبكم».

أبطال فيلم «أنا لحبيبي»

ويشارك بجانب كريم فهمي في بطولة فيلم أنا لحبيبي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة وتواجههما العديد من الصعوبات في حياتهما.