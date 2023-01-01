«جلابية داي» يوم ترفيهي لخريجي وطلاب «زراعة كفر الشيخ»: ما أحلاها عيشة الفلاحة

«جلاليب وعبايات سوداء» ملابس تقليدية حرص خريجو وطلاب كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، على ارتدائها في يوم ترفيهي تم تنظيمه تحت شعار «جلابية داي»، حيث كانت الأجواء الفلاحية حاضرة.

إفطار فلاحي للطلاب

أجواء مختلفة عاشها خريجو وطلاب كلية الزراعة وإفطار جماعي ضم «الفطير المشلتت، والجبنة القديمة، والعسل»، شارك بها عدد كبير من خريجي وطلاب الكلية وأعضاء اتحاد الطلاب، في جو ترفيهي مختلف عن طبيعة الدراسة الجامدة داخل الكلية.

«جلابية داي» يوم ترفيهي

«جلابية داي يوم فكرنا نعمله كفكرة ترفيهية يعني عشان بيتقال إن طلبة زراعة فلاحين وكده، فلبسنا كلنا جلاليب فلاحي والبنات لبسوا عبايات سمراء، والأكل كان عبارة عن فطير مشتلت، وجبنة قديمة، وعسل، وكلها أكلات فلاحية، وكان يوم حلو أوي، لأننا شاركنا فيه كخريجين مع طلاب الكلية»، بهذه الكلمات بدأ أحمد علي، أحد خريجي كلية الزراعة، حديثه لـ«الوطن».

ديكور فلاحي

ويضيف «علي»، «عملنا ديكور فلاحي زي طبلية، وقلل، وكمان فرشنا سجادة، وقعدنا على الأرض كلنا سوا زمايلنا الخريجين أو الطلبة والطالبات، وكُنا كلنا أسرة واحدة، ويوم خرجنا بيه الطلاب من أجواء الدراسة، خصوصاً إنهم داخلين على امتحانات الترم الأول وكان لازم ياخدوا فترة راحة».

تكلفة اليوم الترفيهي

تكلفة إقامة اليوم الترفيهي «جلابية داي» تحمله اتحاد طلاب كلية الزراعة بحسب «علي»: «في ميزانية اسمها ميزانية اتحاد الطلاب بيطلع فلوس منها لأي إيفينت أو حدث مهم كُنا بنعمله، وده اللي حصل يعني محدش مننا دفع حاجة في الأكل أو الديكورات اللي عملناها، مفيش بس غير اللبس اللي كلنا كُنا لابسيناه زي بعض، وكان يوم جميل أوي شوفنا بعض فيه، واتصورنا مع بعض، وافتكرنا أيامنا الحلوة في الكلية، وإن شاء الله ناويين نكرر اليوم تاني».